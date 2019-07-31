أماكن سياحية يقصدها أثرياء العالم!

نشر موقع "لايف" الروسي قائمة لأشهر الأماكن السياحية التي يقصدها أثرياء العالم، مستعينين بطائرات سياحية خاصة.

جزر البهاما:

مجموعة من الجزر تقع في المحيط الأطلسي شمالي كوبا وهسبانيولا وشمال غربي جزر تركس وكايكوس وإلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر هذه الجزر من أشهر المناطق السياحية في العالم، وتوفر عائدات السياحة أكثر من 60% من دخلها العام، وسنة 2018 وصلت إليها 16400 رحلة سياحة على متن طائرات مدنية خاصة.

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ميوركا:

ميوركا أو Mallorca هي أكبر الجزر الإسبانية، وتقع في البحر المتوسط، وتعتبر جزءا من أرخبيل جزر البليار.

وتتميز هذه الجزيرة بمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة، حتى في فصل الشتاء، ما جعلها من أهم المناطق السياحية في العالم.

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إيبيثا:

جزيرة من جزر البليار التي تتبع لإسبانيا في البحر المتوسط، وتعتبر من أهم المناطق السياحية التي يقصدها الأثرياء، وخصوصا من أوروبا والولايات المتحدة.

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سردينيا:

هي ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، تجاورها جزيرة "كورسيكا" الفرنسية وشبه الجزيرة الإيطالية وصقلية وتونس وجزر البليار الإسبانية.

وعام 2018 وصل إلى هذه الجزيرة آلاف الرحلات السياحية، منها 5200 رحلة على متن طائرات خاصة تابعة لشخصيات عالمية معروفة بالثراء.

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سان خوان (بورتوريكو):

عاصمة بورتوريكو وثاني أقدم مدينة قام بتأسيسها الأوروبيون في الأمريكتين بعد سانتو دومينغو في جمهورية الدومنيكان.

ويقصد السياح هذه المدينة للاستمتاع بطبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل والتعرف على قلاعها وقصورها التاريخية المميزة.

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صقلية:

جزيرة تابعة لإيطاليا، وتعتبر أكبر الجزر في البحر المتوسط، تذهل السياح بشواطئها الخلابة والفن المعماري المميز لأبنيتها.

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ميكونوس:

تقع هذه الجزيرة في بحر إيجة اليوناني، وتشكل جزءاً من أرخبيل" الكيكلادس"، وتجذب آلاف السياح كل عام بسبب طبيعتها الخلابة وشواطئها الجميلة.

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المصدر: لايف. رو