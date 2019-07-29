تطورات في حادثة "موال" أغنية الزفاف الدموي في لبنان

ذكرت قيادة الجيش الجيش اللبناني أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار وأن عسكريا أصيب بجروح بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت في قضاء بعلبك وسط لبنان.

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وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته أمس الأحد، أنه أثناء قيام دورية للجيش بتنفيذ تدابير أمنية بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مجهولين، فردت على مصادر النيران بالمثل، وأصيب أحد عناصرها إصابة طفيفة، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

تعرّضت دورية في محلة تل الأبيض – بعلبك لإطلاق نار من قبل مجهولين، فردت على مصادر النيران بالمثل، وأصيب أحد عناصرها إصابة طفيفة، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.#الجيش_اللبناني#Lebanesearmyhttps://t.co/kV3GMU5Hx8 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) 28 июля 2019 г.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطعا صوتيا لـ"موال" الأغنية الذي تسبب في وقوع إشكال لفظي بين المدعوين تطور إلى إطلاق نار، راح ضحيته ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

كما نشرت وسائل إعلام صورا أظهرت سيارات تحترق، قالت إن مجهولين أقدموا على إحراقها قبالة مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، بالتزامن مع نقل اللذين أصيبوا في الزفاف إلى المشفى، ولم تعرف ما إذا كانت عملية حرق السيارات مرتبطة بما جرى خلال الحفل أم مستقلة عنه، بحسب وسائل إعلام محلية.

بالفيديو/ إحراق سيارات غضباً أمام مستشفى الريان بعد اشكال يونين فجر اليوم في بعلبكhttps://t.co/0O6ySRzh3mpic.twitter.com/TOJqEdtaHt — موقع بنت جبيل (@bintjbeilnews) 28 июля 2019 г.

المصدر: وكالات