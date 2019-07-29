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"رويترز": مقتل طالبين اثنين على الأقل جراء إطلاق نار خلال احتجاجات شمال كردفان

تطورات في حادثة "موال" أغنية الزفاف الدموي في لبنان

متفرقات

تطورات في حادثة
Gettyimages.ru
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ذكرت قيادة الجيش الجيش اللبناني أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار وأن عسكريا أصيب بجروح بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت في قضاء بعلبك وسط لبنان.

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وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته أمس الأحد، أنه أثناء قيام دورية للجيش بتنفيذ تدابير أمنية بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مجهولين، فردت على مصادر النيران بالمثل، وأصيب أحد عناصرها إصابة طفيفة، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

 وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطعا صوتيا لـ"موال" الأغنية الذي تسبب في وقوع إشكال لفظي بين المدعوين تطور إلى إطلاق نار، راح ضحيته ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

كما نشرت وسائل إعلام صورا أظهرت سيارات تحترق، قالت إن مجهولين أقدموا على إحراقها قبالة مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، بالتزامن مع نقل اللذين أصيبوا في الزفاف إلى المشفى، ولم تعرف ما إذا كانت عملية حرق السيارات مرتبطة بما جرى خلال الحفل أم مستقلة عنه، بحسب وسائل إعلام محلية.

المصدر: وكالات

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