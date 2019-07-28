حجب "الغابة الراقصة" في روسيا عن السياح!

قررت السلطات المختصة تسييج "الغابة الراقصة" الموجودة في حديقة "كروشينسكايا كوسا" (برزخ قورش) الطبيعية بمقاطعة كالينينغراد الروسية.

وقررت السلطات تشييد سور لهذه الغابة الفريدة، لحماية الأشجار. ووفقا لمدير الحديقة، أناتولي كالينين، فإن الأشجار تموت بسبب السياح، الذين يتسلقون أغصانها ويدوسون جذورها ما أدى لموت 12 شجرة.

«Танцующий лес» в национальном парке «Куршская коса» отгородят забором. Дело в том, что туристы уж слишком беспределят — залезают наверх и вытаптывают землю вокруг корней. Из-за этого уже погибло 12 деревьев pic.twitter.com/nGchaTUIEo — Лента.ру (@lentaruofficial) July 25, 2019

وأنجزت إدارة الحديقة قسما من العمل وتم وضع سياج للأشجار الملتوية، لكن السلطات تنوي المتابعة وتسوير كامل الطريق الذي يمر منه السياح في هذه الحديقة الوطنية لحماية "الغابة الراقصة" من عبث السياح اللامبالين، الذي يلحقون أضرارا بالغة بهذه الغابة الفريدة تصل إلى حد موت الأشجار فيها.

Kaliningrad's Dancing Forest (Russia) is a pine forest with unusual twisted trees. Among locals, this forest is also known as "The Drunken Forest" pic.twitter.com/iUOTqRJogR — 41 Strange (@41Strange) March 5, 2019

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وتقع محمية "كورشسكايا كوسا" (برزخ قورش) بين ليتوانيا وروسيا، وتحجز بحيرة قورش عن بحر البلطيق. ويعد (برزخ قورش) أطول برزخ في العالم (98 كيلومترا) وعرضه 4 كيلومترات.

وتقع "الغابة الراقصة" ضمن (برزخ قورش) على قطعة من الأرض الرملية المتحركة تبلغ مساحتها حوالي كيلومتر مربع.

Good morning! (The Curonian Spit, Kaliningrad region, Russia) pic.twitter.com/aeUbRKEdhl — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 16, 2019

المصدر: إنترفاكس