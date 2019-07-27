يقدم الماء الكثير من الفوائد الصحية والجمالية للإنسان، ولكن الكثير من الأشخاص لا يحصلون على كمية كافية من المياه للحفاظ على الرطوبة ومنع جفاف الجسم، خاصة في الطقس الحار.

ونظرا لأن الجفاف لا يقتصر على الشعور بالعطش فقط، فهناك مجموعة كبيرة من الأعراض الأخرى التي يجب معرفتها، ومنها:

1- الإمساك

يحتاج الجهاز الهضمي إلى الكثير من الماء حتى يعمل بسلاسة، لأن المياه تسمح بتدفق الطعام بسهولة أكبر عبر الجهاز الهضمي، وتحافظ على صحة الأمعاء.

وإذا كنت تشعر بالإمساك، فقد يشير ذلك إلى عدم وجود سوائل كافية في الجسم.

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2- انخفاض ضغط الدم

يتكون أكثر من نصف دمائنا من البلازما، المكونة في حد ذاتها من الماء والبروتين والملح، لذا نحن بحاجة إلى شرب كمية كافية من الماء لمنع دمائنا من أن تصبح مركزة، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، والإصابة بالجفاف.

3- تشنج العضلات

يعد تقلص العضلات من الآثار الجانبية غير السارة للجفاف، وذلك نتيجة زيادة تركيز الدم. وعندما يحدث ذلك، يتعين على الجسم إعطاء الأولوية والتركيز لإرسال الدم إلى القلب أولا، بحيث تتلقى العضلات تدفقا غير كاف من الدم، ما يسبب التشنجات.

4- الصداع

يمكن القول إن الجفاف هو أحد مسببات الصداع النصفي الشائعة.

وعندما لا يحصل الدماغ على ما يكفي من السوائل ليعمل بشكل صحيح، يمكن أن يتبع ذلك مجموعة من الأعراض مثل الصداع النصفي، وفقدان الوعي ونوبات الدوار.

5- الشعور بالتعب حقا

يمكن للجفاف أن يفسر سبب انخفاض الطاقة لدى الأفراد خلال اليوم.

ومن المتوقع أن ينخفض ضغط الدم عند عدم شرب ما يكفي من الماء، ما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى المخ وتزايد معدل ضربات القلب، وبالتالي الشعور بالتعب.

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6- قلة الحاجة إلى التبول

يحتاج الجهاز الكلوي في الجسم إلى الكثير من الماء ليعمل جيدا، خاصة أن الماء هو مفتاح مساعدة الكلى في التخلص من الفضلات في الدم، عن طريق تحويلها إلى بول.

7- جفاف الجلد

تحتاج البشرة إلى إمدادات صحية من الدم حتى تعمل بشكل جيد، لذا يُنصح بشرب الكثير من الماء للحفاظ على صحتها.

8- جفاف الفم

تعد علامة على نقص استهلاك الماء وجفاف الجسم بشكل عام، نظرا لأن الفم يصبح عاجزا عن إطلاق ما يكفي من اللعاب، في حال عدم وجود سوائل كافية.

المصدر: ميرور