حذاء بنصف مليون دولار!

سجل ثمن حذاء رياضي، من ماركة Nike Waffle Racing Flat وموديل Moon Shoe، رقما قياسيا لسعر أحذية رياضية تباع في العالم على مر الزمن.

وبيع الحذاء الرياضي في دار سوذبس للمزادات العلنية مقابل 437.5 ألف دولار، وتجاوز سعر هذا الحذاء الرياضي سعر حذاء آخر بيع سابقا بأقل من هذا الرقم بمرتين تقريبا (160 ألف دولار).

RT Sothebys: The 1972 Nike Waffle Racing Flat 'Moon Shoe,' the last remaining pair in Sotheby's Stadium Goods: the Ultimate Sneaker Collection, achieved $437,500 earlier today, setting a new world auction record for a pair of sneakers. #SothebysStadiumGo… https://t.co/sCZvcPEATL — FraPropertyMag (@FRAProperty) July 23, 2019

ويفسر السعر الخيالي لهذا الحذاء خصوصيته وتفرده، إذ صنع منه 12 زوجا من الأحذية فقط، تم تخصيصها لمباريات الجري في الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونخ.

وتم تصميم وصنع هذا الموديل الفريد من الأحذية الرياضية من قبل العداء ومدرب الجري الأمريكي بيل باورمان (1911-1999)، الذي أصبح أحد مؤسسي شركة Nike.

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وكان مقررا منذ البداية بيع هذا الحذاء إلى جانب 99 زوجا آخر من الأحذية الرياضية النادرة في مزاد علني، لكن الشاري الكندي مايلز نادال أراد شراء المجموعة كاملة قبل المزاد.

واستطاع نادال شراء 99 زوجا من أصل 100 حذاء لهذه المجموعة بشكل خاص مقابل 850 ألف دولار وتقرر وقتها عرض Moon Shoe في المزاد العلني.

وخلال المنافسة في المزاد العلني لدار سوذبس تمكن نادال من شراء الحذاء الأخير من المجموعة بسعر خيالي.

وسيتم عرض جميع هذه الأحذية في المتحف الخاص لمشتري الأحذية مايلز نادال إلى جانب مجموعته النادرة من السيارات.

المصدر: نوفوستي