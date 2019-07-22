لقطات صادمة تظهر انتشال "دود" بطول 5 سم من عين امرأة

أظهرت لقطات مروعة لحظة سحب عشرات "الديدان" الطفيلية السوداء، والتي يبلغ طولها 5 سم، من عيون امرأة فيتنامية.

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وبحسب التقارير المحلية، فإن النساء غالبا ما يستحمن ويغسلن ملابسهن في الجداول، ومن المحتمل أن تكون هذه هي طريقة اتصالهم بالطفيليات التي تعيش غالبا في الماء.

وذهبت المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها، إلى عيادة في مقاطعة Cao Baong في شمال فيتنام، في 2 يوليو، حيث كانت تشتكي من ألم في عينها، ولكن ليس من الواضح، كم من الوقت ظلت تعاني من هذه الحالة، أو إذا كان هناك أي أعراض أخرى شائعة للعدوى التي تسببها الطفيليات.

وعثر الأطباء على المخلوقات الشبيهة بالديدان التي ظلت تتحرك بعد إزالتها من عين المريضة، وتظهر لقطات فيديو، الطبيب وهو يستخدم عصى بلاستيكية صغيرة لإخراج الطفيليات، ويحاول التخلص منها ووضعها في وعاء من الماء.

وفي نهاية الفيديو، ظهرت "ديدان" كثيرة بأحجام مختلفة تتلوى وسط الوعاء.

وتعرف الطفيليات بأنها كائن حي يدخل في جسم مضيفه ليعيش على مغذياته، وبمجرد دخوله الجسم، يمكن أن يبقى هناك لسنوات عديدة ويسبب ضررا للأعضاء مثل المثانة والكلى والكبد.

ويمكن أيضا التسبب بالموت عن طريق تلويث الأغذية، ما يؤثر على العمليات والأنسجة الإدراكية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: ديلي ميل