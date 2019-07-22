معركة "الكعكة" في موسكو

شهد كورنيش بوشكين في متنزه "غوركي" بموسكو يوم 20 يوليو الجاري فعالية غريبة وهي معركة "الكعكة" التي خاضها فريقان من أهالي موسكو بمناسبة حلول يوم الكعكة الدولي.

وتم تقسيم المشاركين والمتطوعين إلى فريقين ليقذف كل منهما إلى خصمه كعكة حقيقية كأنهم يرشقونهم بقذائف مدفعية. وارتدى المتنافسون أزياء واقية خاصة.

ولم يدفع المتبارزون أي أجر من أجل المشاركة في المعركة التي استغرقت ساعة واحدة واستمرت لغاية الساعة 17 يوم 20 يوليو الجاري.

المصدر: موسكوفسكي نوفوستي