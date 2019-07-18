أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة هندي!

كشف موقع "ميرور" البريطاني عن قيام أطباء باستخراج 33 قطعة"خردة" من معدة شاب، بما في ذلك أدوات حلاقة وسكاكين ومفك براغ، بعد أن اشتكى من ألم شديد في بطنه.

وذكرت التقارير الواردة أن يوغيش ثاكور، عانى أيضا من وجود مواد بلاستيكية في بطنه، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحص الأشعة السينية.

Doctors remove 33 objects including RAZORS and a screwdriver from the stomach of a 30-year-old man https://t.co/jjyAX8iA2a — Daily Mail Online (@MailOnline) July 17, 2019

وأخبرت الأم البالغة من العمر 30 عاما، الطاقم الطبي في MPN Khare بـ تشاتاربور في الهند، أن ابنها كان "يأخذ أي شيء ويأكله، ولكننا فوجئنا عندما علمنا أن بإمكانه ابتلاع مثل هذه الأشياء الخطرة أيضا".

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وكان على السيد ثاكور إجراء عملية جراحية بعد اكتشاف الأجسام الحادة في معدته، وسيتلقى أيضا مساعدة نفسية، وفقا للتقارير.

ويعتقد الأطباء أن الرجل قد يعاني من "فساد الشهية"، وهو اضطراب في الأكل يتسبب في استهلاك المصابين لأشياء حادة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وقال الأطباء أيضا إن ثاكور عانى من تغير في الحالة العقلية: تغيرات عامة في وظائف المخ، أو عيوب في التفكير.

وبحسبما ورد، قال الجراح الذي أجرى العملية إنه صدم لدى عثوره على كل هذه "الخردة" في أحشاء الرجل المصاب.

المصدر: ميرور