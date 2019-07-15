ماذا قالت بيونسيه لـ ميغان ماركل في حفل لندن؟

حضر الزوجان الملكيان، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، العرض الأول لفيلم Lion King في العاصمة البريطانية، لندن، يوم الأحد 14 يوليو، واستقبلتهما النجمة بيونسيه مع زوجها جي زي.

وبعد أن خطفت بيونسيه الأضواء في العرض الأول لهذا الفيلم في لوس أنجلس بفستان ساحر من ألكسندر مكوين، حرصت على التألق من جديد في لندن بفستان أصفر امتاز بالتعرجات الأنثويّة الناعمة من إبداع المصمم كونغ تراي.

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وحلّت اللحظة الأهم عند التقاء دوق ودوقة ساسيكس بالنجمة العالمية بيونسيه وجي زي، حيث بدا اللقاء خاصا نوعا ما بعد عناق ميغان لبيونسيه وتبادل النصائح عن الأمومة.

Gettyimages.ru WPA Pool / Pool

وقالت بيونسيه لميغان ماركل إن ابنها أرتشي" جميل للغاية"، ويبدو أن "أيقونة الموسيقى" قد دعت ميغان بـ "أميرتي" عندما عانقتها.

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ووفقا للمراسلة الملكية لصحيفة "ديلي ميل"، ريبيكا إنغليش، تحدث الأزواج لفترة وجيزة عن أطفالهم، حيث قالت بيونسيه: "الطفل، جميل جدا. نحن نحبكم". كما سأل الأمير هاري عن التوأم، رومي وسير، البالغ عمرهما عامين، وأجابت المغنية العالمية: "إنهما ليسا هنا. لا يأتيان معنا في كل رحلة، تركناهما في المنزل ولكنهما كانا يرغبان في الانضمام إلينا".

وبعد ذلك، قدّم جي زي نصيحة لدوق ودوقة ساسيكس عن الأبوة والأمومة، تقول: "أفضل نصيحة يمكنني تقديمها، حاولوا دائما إيجاد وقت لأنفسكم".

تجدر الإشارة إلى أن بيونسيه وجي زي كانا الفائزين بإحدى الجوائز في حفل "بريت أواردز" هذا العام، وعلى الرغم من أنهما لم يتمكنا من الحضور إلى لندن لتسلم الجائزة، إلا أنهما حرصا على تسجيل فيديو يتوجهان فيه بالشكر ويقبلان هذا الشرف وهما يقفان أمام صورة للدوقة بإطلالة ملكيّة ترتدي فيها التاج والمجوهرات.

المصدر: إكسبريس