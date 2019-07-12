دراسة: عمليات تجميل الرجال تزيد من جاذبيتهم !

تشير دراسة إلى أن عمليات شد الوجه لا تجعل الرجال يبدون أكثر جاذبية فحسب، بل تزيد من فرص ظهورهم بشكل محبب وجدير بالثقة.

ووجد الباحثون أن العمليات التجميلية الأخرى في الوجه، مثل شد الحاجب أو شد الجفن العلوي، أظهرت أيضا فوائد تتجاوز جعل الرجل يبدو أكثر جاذبية.

ومع ذلك، تبين أن معظم عمليات تجميل الوجه، لا ترتبط برؤية الذكور لأنفسهم على أنهم أكثر رجولة. لذا يمكن القول، إن جراحة تجميل وجوه الذكور تختلف عن معظم عمليات التجميل التي تخضع لها النساء، حيث عادة ما يكون لهذه العمليات تأثير كبير على إحساسهن بأنوثتهن.

وكشفت الدراسة أن جراحة شد الرقبة فقط، التي تشد وترفع الجلد والعضلات فيها، نجحت في جعل مظهر الذكور أكثر رجولة.

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وشملت الدراسة 24 رجلا خضعوا لمجموعة متنوعة من عمليات التجميل في جامعة "جورج تاون"، مع تقديم صور "قبل" و"بعد"، وعرضها على أكثر من 150 شخصا.

وطُلب من المشاركين تقييم السمات الشخصية: مثل العدوانية والبساطة والإعجاب والانفتاح الاجتماعي والجدارة بالثقة، فضلا عن جاذبية الرجال وذكائهم.

وقال الدكتور مايكل رايلي، كبير الباحثين في الدراسة: "من المثير للاهتمام حقا أن تكون العمليات التجميلية المختلفة للوجه ذات درجات متفاوتة من المساهمة في الإدراك العام للشخصية".

وارتبط تجميل الجفن العلوي للعين بزيادة الإعجاب والجدارة بالثقة، في حين أن عملية شد الوجه زادت من الإحساس بالثقة لدى الرجال. وأدى تجميل الأنف إلى زيادة الجاذبية فقط.

ونُشرت الدراسة الجديدة في مجلة "جراحة تجميل الأنف" JAMA.

المصدر: تلغراف