لحظة مرعبة لاشتعال محرك طائرة في منتصف الرحلة "فيديو"

كشفت لقطات درامية كيف اشتعلت ألسنة اللهب في محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا"، في منتصف رحلتها ما أجبر الطيار على الهبوط الاضطراري.

ووقعت الحادثة بعد أن أقلعت الطائرة، التي أمضت 32 عاما من الخدمة، من مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، باتجاه مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند، أمس الثلاثاء 9 يوليو، عندما اكتشف الركاب أن أحد مغازل المحرك انقطعت، بعد نحو ساعة من بدء الرحلة، قائلين إنهم سمعوا دويا عاليا تلاه دخان تصاعد في المقصورة.

وكشف مقطع فيديو نشر عبر "تويتر" عن الحادثة المروعة التي التقطها أحد ركاب الرحلة الجوية لشركة "دلتا"، حيث انقطع أحد المغازل، الذي يقلل من السحب الديناميكي الهوائي ويساعد على سلاسة تدفق الهواء، بينما ينبعث من داخل المحرك توهج برتقالي.

إقرأ المزيد

واضطرت الطائرة إلى الهبوط الاضطراري في مطار رالي دورهام الدولي في ولاية كارولينا الشمالية، وكان جميع الركاب البالغ عددهم 148، في أمان.

وقال أحد المسافرين عبر "تويتر": "على الرغم من أن الوضع كان مخيفا للغاية، حيث رأينا دخانا في المقصورة ورائحة شيء ما يحترق في الدقائق الخمس الأولى، إلا أن الطاقم قام بعمل رائع للحفاظ على هدوئنا جميعا أثناء إعدادنا لهبوط طارئ".

وذكرت شركة الطيران صباح اليوم، أنه تم تبديل المحرك ويمكن استخدام الطائرة في الرحلات الجوية التجارية.

المصدر: ذي صن