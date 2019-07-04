بقرة هندية تشتهر بمهاراتها الرائعة في كرة القدم

نالت بقرة من منطقة غوا في الهند، اهتمام الملايين على الإنترنت بفضل مهاراتها الكروية، بعد أن استحوذت على الكرة من مجموعة من الأطفال.

ويظهر مقطع فيديو البقرة الذكية وهي تحبس الكرة أسفل قوائمها بحثا عن تمريرة لأحد اللاعبين، بينما يبقى الأطفال بعيدين عنها.

وذكرت تقارير أن الفيديو صور في منطقة ماردول في غوا بالهند، وقام بنشره المعلق على رياضة الكريكت، Harsha Bhogle.

This is the funniest thing you will see today! pic.twitter.com/Kfz08Dka3Z — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 1, 2019

وحقق المقطع المصور نحو 2.18 مليون مشاهدة، و33 ألف إعادة نشر على تويتر، و105 آلاف إعجاب منذ يوم الاثنين.

وأخيرا، قام أحد الأولاد بمحاولة طرد البقرة الماهرة، واستعادة الكرة منها، لكنها تابعت اللعب، حيث أظهرت تفانيا عنيدا للفوز بالكرة التي ظلت في حوزة الأطفال.

وحظيت البقرة باهتمام واسع عبر الإنترنت، حتى أنها أثارت اهتمام الفريق الوطني الهندي، وأشاد مستخدمو الإنترنت بأدائها الكروي المميز، حيث كتب أحدهم: "هذه البقرة كانت لاعب كرة قدم في الحياة السابقة".

المصدر: RT