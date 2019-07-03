نورس يلتهم أرنبا دفعة واحدة! (فيديو)

أدهش فيديو، التقطته كاميرا محترف في تصوير الحياة البرية، رواد الإنترنت لما فعله طائر النورس بأرنب اصطاده من سهل بري.

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وتظهر المشاهد الأولى للفيديو أرنبا يأكل العشب، ثم نورسا يلتقطه بمنقاره ويهز برأسه بحدة.

وأسقط النورس الأرنب عدة مرات على الأرض، واستمر بهزه حتى نفق. ويرفع الطائر رأسه حتى يفسح المجال للفريسة بالانزلاق فيه. وتظهر، بعد ثوان فقط، أطراف الأرنب خارج فم النورس ومن ثم يختفي الأرنب كليا داخل جوف النورس، الذي ابتلعه بالكامل.

وتتغذى النوارس عادة على الأسماك، لكنها تصطاد أحيانا الثدييات والطيور الأخرى وتأكل بيضها وتفترس أيضا أبناء جلدتها الأصغر منها حجما.

المصدر: لينتا. رو