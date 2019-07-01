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قتيل لـ"الكوبرا العربية" بالسعودية

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قتلت أفعى من نوع "الكوبرا العربية" مواطنا سعوديا في العقد الرابع من عمره، فيما نقلت ابنته وعمرها عامان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعرضا للدغ في منزلهما.

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وأوضحت صحيفة "سبق" أن الطفلة لا تزال "ترقد بمستشفى الملك فهد بالباحة وحالتها مستقرة، وقد تجاوزت مرحلة الخطر، وتمكنت من وداع والدها قبل أن تتم الصلاة عليه ودفنه، وستخضع.. لفحوص طبية للاطمئنان عليها والتأكد من عدم تعرضها لأي مكروه أو مضاعفات"

في هذه الأثناء "أدى أهالي قرية مولغ بمحافظة المندق، صلاة الجنازة على قتيل الكوبرا، حيث ووري جثمانه الثرى".

وأفادت الأنباء في هذا السياق بأن الأب فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى، فيما "نجحت فرق الدفاع المدني في قتل الكوبرا".

المصدر: سبق

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