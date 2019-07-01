بقرة تقتل سارقها بركلة قاضية!

شهدت ولاية كارناتاكا الهندية حادثا غريبا من نوعه ذهب ضحيته لص حاول دفع بقرة إلى حاوية شاحنته.

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وذكر موقع The Star الإخباري، أن الرجل الهندي المدعو غوفيدابا (50 عاما)، لديه سوابق في عمليات السطو، فقد سرق بقرة من أحد المزارعين في قرية أبينهالي.

وبعد أن سار بها لمسافة كيلومترين، حاول إدخالها إلى شاحنته ليسهل عليه نقلها، لكن البقرة ركلته على خصيتيه ما أدى لموته.

وعثر السكان المحليون على جثة غوفيدابا عند مشارف القرية، في 24 يونيو الجاري، وأبلغوا الشرطة. وبين تشريح الجثة أن سبب الوفاة ناتج عن ضربة في منطقة العانة.

المصدر: لينتا. رو