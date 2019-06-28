بالصور.. تعرف على حسناء روسيا 2019

فازت الروسية آنا باكشييفا البالغة من العمر 17 عاما في مسابقة اختيار "حسناء روسيا 2019"، لتتمكن بذلك من تمثيل البلاد في مسابقة "ملكة جمال الأرض".

وأقيمت مسابقة (حسناء روسيا 2019)، مساء أمس الخميس، في قاعة الحفلات الموسيقية "فيغاس سيتي هول"، في نسختها الـ25.

وشاركت في المسابقة 48 فتاة من مختلف مدن روسيا: بيرم، بارناول، أومسك، موروم، ستافروبول، ياروسلافل، كراسنودار، كيميروفو، وأوفا.

Sputnik

Sputnik

Sputnik

Sputnik

Sputnik

المصدر: سبوتنيك