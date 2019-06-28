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بالصور.. تعرف على حسناء روسيا 2019

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بالصور.. تعرف على حسناء روسيا 2019
Sputnik
مهرجان الجمال والمواهب الـ25 "كراسا روسسس-2019" (حسناء روسيا 2019) في قاعة فيغاس يتي هول
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فازت الروسية آنا باكشييفا البالغة من العمر 17 عاما في مسابقة اختيار "حسناء روسيا 2019"، لتتمكن بذلك من تمثيل البلاد في مسابقة "ملكة جمال الأرض".

وأقيمت مسابقة (حسناء روسيا 2019)، مساء أمس الخميس، في قاعة الحفلات الموسيقية "فيغاس سيتي هول"، في نسختها الـ25.

وشاركت في المسابقة 48 فتاة من مختلف مدن روسيا: بيرم، بارناول، أومسك، موروم، ستافروبول، ياروسلافل، كراسنودار، كيميروفو، وأوفا.

بالصور.. تعرف على حسناء روسيا 2019
Sputnik
الفائزة بلقب "حسناء روسيا 2019" آنا باكشييفا
بالصور.. تعرف على حسناء روسيا 2019
Sputnik
الفائزة بلقب "حسناء روسيا 2019" آنا باكشييفا
بالصور.. تعرف على حسناء روسيا 2019
Sputnik
مهرجان الجمال والمواهب الـ25 "كراسا روسسس-2019" (حسناء روسيا 2019) في قاعة فيغاس يتي هول
بالصور.. تعرف على حسناء روسيا 2019
Sputnik
بالصور.. تعرف على حسناء روسيا 2019
Sputnik

المصدر: سبوتنيك

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