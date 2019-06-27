علماء يؤكدون نظرية شائعة الانتشار حول الحليب!

قيل منذ فترة طويلة إن شرب الحليب بعد تناول الطعام الحار يساعد على تخفيف الإحساس بالاحتراق في الفم، والآن أكد العلماء هذه النظرية.

واكتشف باحثو جامعة ولاية بنسلفانيا، أن الحليب "منزوع وكامل الدسم" كان الأفضل في تهدئة الاحساس بالاحتراق، حيث قالوا إن الكازين (وهو بروتين موجود في الحليب)، يخفف الألم من خلال التغلب على المركب النشط في الفلفل الحار "كابسيسين".

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واختبر الباحثون 7 مشروبات في دراسة شملت 72 فردا، شربوا سائلا حارا جدا يحتوي على "كابسيسين"، ثم تناولوا الماء أو الكولا أو المياه الغازية أو الجعة الخالية من الكحول أو الحليب "منزوع الدسم وكامل الدسم".

وواصل المشاركون تقييم مدى إدراكهم للإحساس بالاحتراق كل 10 ثوان، لمدة دقيقتين.

وتبين أن معظم المشروبات المستهلكة من قبل المشاركين، خففت بشكل كبير من الإحساس الحارق، ولكن الحليب كامل وخالي الدسم كان الخيار الأفضل بينها.

وفي الوقت نفسه، وجدت الدراسة أن المياه الغازية والجعة، كانت الأسوأ في تخفيف الألم.

ونُشرت النتائج في مجلة Physiology and Behavior.

المصدر: ديلي ميل