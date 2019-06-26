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"قطع الله رزقه".. المذيع السعودي المعتزل "يفضح" مسؤولا إعلاميا!

متفرقات

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عمر النشوان
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خرج الإعلامي والمذيع التلفزيوني السعودي عمر النشوان عن صمته، بعد إعلانه الصادم عن اعتزاله المفاجئ، وذكر السبب الذي دفعه لترك الإعلام.

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واتهم النشوان عبر حسابه في "تويتر" الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، داوود الشريان، بأنه السبب وراء اعتزاله العمل الإعلامي وأنه هو الذي قطع رزقه.

وقال الإعلامي السعودي في تغريدته: "لا عودة لي للإعلام طالما هناك سلفه اسمه داوود الشريان، ولن أغرد بعد اليوم، طالما هو يقود الإعلام"

وأضاف النشوان في تغريداته على "تويتر" بعض التفاصيل التي يذكر فيها أنه تعرض للتهديدات، حيث كتب: " ما هو عمر بن علي النشوان الي يتهدد باهله وبعرضه.. اسألوه هذا هو حي يرزق قطع الله رزقه زي ما قطع رزقي".

المصدر: تويتر

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