لدرجة مرعبة.. تصوير أخطبوط عملاق! (فيديو)

رصد باحثون أمريكيون أخطبوطا عملاقا يتجاوز طوله 3 أمتار وتمكنوا من تصوير حركته المذهلة في الظلام الدامس لمياه المحيط.

وذكرت صحيفة "إندبندت"، أن فريقا علميا من الإدارة للمحيطات والغلاف الجوي تمكن من تسجيل مقطع فيديو لأخطبوط ضخم يبلغ طوله 3.37 متر.

وأكد العلماء أن هذا النوع من الأخطبوط، على الرغم من شكله وحجمه المخيفين، لا يشكل أي خطر على البشر فهو ليس من الأنواع "المفترسة".

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وقال باحثا الأحياء البحرية، سونك جونسون وإديث ويدير: "إن الأخطبوط العملاق كبير جدا لدرجة أن الإدراك البشري لا يمكنه استيعاب منظره الرهيب، إلا أنه من النوع المسالم وهذا ما يدل عليه مقطع الفيديو لدى "تفاجئه" بشيء اصطدم به عن طريق الخطأ وتبين أنه غير صالح للأكل بعد أن كان يعتقده طعاما له".

وتمكن العلماء من رصد هذا الأخطبوط العملاق في خليج المكسيك على عمق 759 مترا بمساعدة تقنية جديدة أطلقوا عليها اسم "الميدوزا"، وهي مكونة من مجموعة كاميرات مخفية لا تخيف الأحياء البحرية لا بصوتها ولا بضوئها. كما أن هذه التقنية تشبه إلى حد كبير قناديل البحر الحقيقية.

المصدر: إندبندت