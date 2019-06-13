أول منزل لملكة بريطانيا والأمير فيليب برسم البيع

عُرض أول منزل للملكة إليزابيث والأمير فيليب للبيع بأكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، ما يزيد عن 6 ملايين دولار أمريكي.

وأصبحت الفيلا الضخمة المكونة من 6 غرف نوم في مالطا، عش الزوجية الأول للعروسين الملكيين في عام 1947.

This is how Villa Guardamangia looked last November. pic.twitter.com/DDsrBTJghh — Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) June 12, 2019

I’m in Valletta 🇲🇹 for a few days. Villa Guardamangia, where Princess Elizabeth and the Duke of Edinburgh spent several happy years, is looking very weary. pic.twitter.com/yEAsafWzH1 — Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) November 26, 2018

وتتمتع الفيلا التي تحمل اسم Villa Guardamangia الواقعة في فاليتا، عاصمة مالطا، بإطلالة رائعة على البحر، لكنها بحاجة إلى عمليات تجديد.

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وبقي الزوجان في المنزل الفخم بين عامي 1949 و1951، قبل أن ترث إليزابيث الثانية العرش، وتصبح ملكة بريطانيا في عام 1952.

وتصف وكالة العقارات Homes of Quality التي تطرح المنزل للبيع، بأنه "ذو قيمة تاريخية رائعة".

وجاء في وصف المنزل الملكي أنه يقع على مساحة 1560 مترا مربعا، ويتمتع بإطلالة على البحر بمرفأ مارسامكسيت، بالإضافة إلى العديد من الميزات المعمارية الأصلية.

كما ذكرت الوكالة أنه يتكون من غرفة جلوس وغرفة معيشة وغرفة لتناول الطعام ومطبخ و6 غرف نوم و3 حمامات، وقاعة كبيرة لإقامة المناسبات، ومرآبين، بالإضافة إلى العديد من الغرف المؤدية إلى حديقة كبيرة تبلغ مساحتها 900 متر مربع.

ويمكن تجديد المنزل ليكون مكان إقامة رائعا أو ربما مكانا تجاريا، بحسب موقع الوكالة العقارية.

وبحسب صحيفة "ذي صان" البريطانية، قالت الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارة مالطا عام 2015: "إن زيارة مالطا دائما مميزة جدا بالنسبة لي، أتذكر أياما سعيدة هنا مع الأمير فيليب عند بداية زواجنا".

المصدر: ذي صان