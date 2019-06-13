بريطاني يربح ثالث أكبر جائزة يانصيب

ربح مواطن بريطاني ثالث أكبر جائزة يانصيب في تاريخ المملكة المتحدة مقدارها 123 مليون جنيه إسترليني.

تفيد صحيفة The Mirror بأن آندي كارتر، ممثل يانصيب EuroMillions أعلن بأن بطاقة يانصيب واحدة فقط ربحت هذا المبلغ، وطلب من أصحاب البطاقات الأخرى التأكد من صحة أرقام بطاقاتهم.

وقد تمكن المواطن الذي ربح هذا المبلغ الهائل من تخمين الأرقام الخمسة الرئيسية من 1-50 والرقمين الإضافيين من 1- 12 رقما.

إقرأ المزيد

ويذكر أنه في شهر فبراير الماضي ربحت عائلة من قرية نول من مقاطعة فينغال في إيرلندا، مبلغ 153 مليون جنيه إسترليني في يانصيب EuroMillions، وقد أعلنت المرأة صاحبة البطاقة الرابحة بأنها ستوزع المبلغ على أولادها وأحفادها وأعضاء العائلة الجدد.

ومن المعروف أن يانصيب EuroMillions يقام في تسع دول، وأن جائزته الكبرى تعادل 153 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: لينتا. رو