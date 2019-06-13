نجم عالمي يثير جدلا كبيرا بصوره مع المعجبات (صور)

حقق النجم العالمي، كيانو ريفز، مكانة مميزة لدى المعجبين من خلال سلوكه المتواضع وأفعاله الرائعة، وما عليك سوى كتابة اسمه في "غوغل" لتجد مقالات توضح سبب كونه الرجل الألطف في هوليوود.

وهناك أساطير حضرية حول نجم هوليوود المثير للجدل، بما في ذلك إقامته في شقة عادية وقيادته سيارة "هوندا"، كما يُشاع أنه دفع ثمن عملية زراعة كلى لشخص غريب.

ومؤخرا، لاحظ أحد المعجبين أن ريفز لا يضع ذراعه حول المعجبات النساء، وكتب أحدهم: "يوجد لدى كيانو قدرة مذهلة على جعلك تشعر بأنه يعانقك دون لمسك".

Lol Keanu ain’t taking no chances. 😂😂 pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) June 9, 2019

وأضاف متابع آخر: "لا أعتقد أن معانقة شخص ما يطلب التقاط صورة معك، أمر غير محترم من الناحية النظرية. ولكن اختيار احترام مساحته الشخصية هو أمر ذكي لأنه مدروس".

You can easily find it on google pic.twitter.com/Ti0sNbLGVJ — typo expert (@navrsm__) June 10, 2019

وبالنسبة للوضعية المثيرة للجدل، يوجد في الواقع مصطلح يفسرها: الأيدي الحائمة، وهو سلوك جيد في بعض البلدان، مثل كوريا الجنوبية.

المصدر: ميرور