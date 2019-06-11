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بأطراف صناعية.. قط يمشي من جديد! (فيديو)

متفرقات

بأطراف صناعية.. قط يمشي من جديد! (فيديو)
pexels.com-Quang Nguyen Vinh
صورة أرشيفية
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استعاد القط الملقب بـ "ريجيك" القدرة على المشي من جديد، بعد أن "شلت" حركته بحادث، في يناير الماضي في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وتعرض الحيوان الأليف لضربة صقيع في بداية عام 2019، جمدت أطرافه الأربعة وأصابتها بالغرغرينا. واضطر الأطباء البيطريون حينها لبتر أطراف "ريجيك" الأربعة.

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وتمكن الأطباء البيطريون، بعد ذلك، من تصميم أطراف صناعية للقط بالاعتماد على التصوير المقطعي وتركيبها له بعد ذلك.

وقال الجراح البيطري سيرغي غورشكوف: "إن هذه الأطراف الصناعية تساعد القط في الحفاظ على وظائف أطرافه الأساسية في الحركة. ولا تلعق أو تقضم القطط الأطراف الصناعية عادة وهذا مفيد في الحفاظ عليها.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في روسيا، التي يتم فيها تركيب أربعة أطراف صناعية لقط دفعة واحدة .

المصدر: لينتا. رو

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