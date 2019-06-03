دونالد ترامب يطل بمظهر جديد وغير مسبوق! (صورة)

ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمظهر خارجي ملفت وغير مسبوق، تخلى فيه عن تسريحة شعره الشهيرة، وذلك قبل توجهه في زيارة رسمية إلى بريطانيا.

وظهر الرئيس ترامب بتسريحة جديدة وغير معتادة، خلال حضوره قداسا في كنيسة بمدينة فيرجينيا، نظم لضحايا حادثة إطلاق النار التي جرت في 1 يونيو الجاري.

واشتعل موقع "تويتر" بالتعليقات الطريفة التي تناولت التسريحة الجديدة لشعر ترامب، حيث كتب أحدهم مازحا: "ترامب لم يغير تسريحة شعره المعتادة، إنما كان يرتدي قبعة رأس قبيل دخوله الكنيسة"، وأضاف آخر: "لقد كان الرئيس يلعب الغولف، وعند دخوله الكنيسة، نزع قبعته".

ومن ناحية أخرى، أبدى بعض المتابعين إعجابهم بتسريحة ترامب الجديدة واعتبروها أجمل بكثير من سابقتها.

يصل الرئيس الأمريكي، اليوم، 3 يونيو الجاري، إلى المملكة المتحدة، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها الملكة اليزابيث الثانية على مأدبة غداء فاخر في قصر باكنغهام، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، تيريزا ماي.

Trump NEEDS to keep this slicked-back hairdo, amazing pic.twitter.com/L4FKgEvr1E — lledniT miJ (@jimtindell) June 3, 2019

المصدر: Sputnik News