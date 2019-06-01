انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة خطيرة، انفجرت فيها أسطوانة غاز، بينما كان رجل يحاول القيام بمزحة فيما يبدو، فانقلب السحر على الساحر.

ويظهر في الفيديو شخصان، يخبرهما المصور أنه بدأ التصوير، فيلقّم أحدهما أسطوانة الغاز بالشعلة، بينما يتحكم الآخر بمدى تدفق الغاز من خلال صنبور الأسطوانة. لكن المزحة انتهت نهاية مروعة بانفجار الأسطوانة بمن كان يمسكها، وسط "دهشة" أصحاب المزحة الثلاثة.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين تباينت تعليقات بعض المشاهدين حول أسباب انفجار الأسطوانة.

المصدر: Live Leak