"أول رائد فضاء تركي".. تشبث بالمظلة فطار معها! (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مدهش جدا لرجل أمسك مظلة كبيرة لتثبيتها فطارت به إلى السماء.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، أن الحادث وقع في مدينة "عثمانية" جنوب تركيا. وصورت كاميرا المراقبة في أحد شوارع المدينة التركية رجلا يدعى صادق كوكادالّي يتجه مع رجلين آخرين إلى مظلة كبيرة نصبت في الشارع لتثبيتها أثناء هبوب عاصفة من الريح.

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وتظهر المشاهد اللاحقة في الفيديو قوة الريح التي جعلت المظلة ترتفع عن الأرض وتأخذ معها كوكادالّي إلى الأعلى.

وأكد كوكاديلّي للصحفيين أنه نجا دون إصابات رغم ارتفاعه في الهواء حوالي 3 أو 4 أمتار. وقال أيضا: "أنا بخير في الواقع، فبعد أن أدركت أن المظلة ستستمر بالارتفاع قفزت".

كما أن المظلة، لدى وقوعها على الأرض، أصابت رجلا يدعى بيشاكشي وأفقدته وعيه وكسرت ساقه وأضلاعه ونقل إلى المستشفى.

ولاقى هذا الفيديو الغريب تعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحد مستخدمي "تويتر" تعليقا على الفيديو: "تركيا ترسل أول رائد فضاء".

في حين علق آخر بقوله: "يبدو أنه أحد أعضاء طاقم شركة طيران "عثمانية إيرلاينز".

المصدر: الإندبندنت