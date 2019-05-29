شاهد ما حصل لسائح استفز دبا مفترسا!

شهدت شبه جزيرة كامتشاتكا، الواقعة في أقصى الشمال الشرقي من روسيا، حادثة، كان بطلاها دبا وسائحا على وشك الوقوع بكارثة مأساوية.

وذكر موقع "كام 24" الإخباري، أن الحادث وقع بالقرب من البحيرة الميتة في قرية مالكا بمنطقة يليزوفسكي.

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وتظهر مشاهد الفيديو، الذي صوره شاهد عيان، كيف حاول شاب، من مجموعة سياح قدموا بالسيارة إلى المنطقة، الاقتراب من دب صغير جالس على قارعة الطريق.

وتابع الشاب استفزاز الدب واستدراجه، رغم صرخات ونداءات أصدقائه بالابتعاد عن الوحش.

وتصرف الدب الصغير في البداية بهدوء، لكنه خرج عن طوره عندما عاد الشاب لاستفزازه من جديد وأراد تلقينه، على ما يبدو، درسا لا ينساه.

وتمكن الشاب، لحسن الحظ، من القفز إلى السيارة وغادر هو وأصدقاؤه السياح المكان بأمان.

المصدر: لايف. رو