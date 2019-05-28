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العثور على نقش أثري عمره أكثر من ألف عام في السعودية

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العثور على نقش أثري عمره أكثر من ألف عام في السعودية
twitter/TheRP الرياض بوست ‏
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عثر مواطن سعودي يدعى بندر عقيل الغيث الشمري، على نقش أثري عمره أكثر من ألف عام.

وتبعا لموقع "سي إن إن" فإن الشمري الذي يتعاون مع هيئة السياحة السعودية بسبب شغفه بهذا المجال، عثر على النقش المذكور أثناء إحدى جولاته اليومية الميدانية في محافظة تيماء في المملكة العربية السعودية.

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وأشار الشمري إلى أن النقش الذي كتب بالخط العربي غير المنقط على إحدى الصخور، يعود إلى العام 108 هجرية، وكتبه شخص يدعى هود بن ميسرة بن عمر، قال فيه " اللهم اغفر لحفص بن عمر ولأهل تيماء أجمعين".

وأوضح أن الصخرة التي كتب عليها النقش اكتشفت على الطريق القديمة التي نشطت عليها حركة القوافل باتجاه مكة المكرمة لأداء العمرة.

المصدر: سي إن إن

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