تغريدة واحدة قادت بريطانية إلى الإفلاس!

غالبا ما تكون الشبكات الاجتماعية أول منصة تستقبل شكاوى العملاء الساخطين على بعض الخدمات، لكن حادثة غريبة وقعت بسبب هذا الإجراء قد تدفع الكثيرين إلى تجنبه.

إذ تعرضت امرأة تدعى أندريا من مدينة ميلتون كينز، لصدمة كبيرة الشهر الماضي، عندما اكتشفت أن حسابها المصرفي خاو تماما ولم يعد فيه أية أموال على الإطلاق.

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لذلك، قررت الحصول على قرض قصير الأجل إلى أن تستعيد أموالها، لكن طلبها قوبل بالرفض نظرا لأن البنك أبلغها بحصولها على ثلاثة قروض ولم تسدد أيا منها.

ولم تفهم أندريا ما وقع لأنها لم تحصل على أي من هذه القروض، لكن سرعان ما اتضح الغموض وعلمت بأن هويتها قد سرقت وأن المحتالين حصلوا على قروض باسمها.

وعقب إجراء تحقيقات في الحادث، تم الكشف عما وقع بالتفصيل.

ففي ديسمبر 2018، واجهت أندريا مشاكل في خدمات البث التلفزيوني، وقررت التوجه إلى "تويتر" لتقديم شكوى إلى مزودها "Virgin"، ثم تلقت استجابة سريعة للغاية من قبل حساب "@virginCSmedia" الذي ادعى أنه فريق خدمة العملاء من شركة "Virgin"، وطلبوا منها الإجابة عن أسئلة مثل اسمها وعنوانها ورقم حسابها، في البداية.

ثم قاموا بإرسال رسالة جديدة تفيد أنهم كانوا يواجهون مشكلة في تحديد حسابها، ولذلك يحتاجون إلى بعض المعلومات الإضافية، وطلبوا تاريخ ومكان ميلادها، وأكدت الرسالة التالية أنه تم تحديد الحساب وطلب منها رقم هاتفها.

واتضح أنها تعرضت للاحتيال وسرقة هويتها ما مكن المحتالين من الحصول على قروض بنكية باسمها.

وعلى الرغم من أن هذه الأخبار المدمرة تركت أندريا تعاني من الإفلاس، إلا أن البنك تعهد بإعادة أموالها إليها، وأوضح لها أن تعويضها سيمر ببعض الإجراءات التي تستغرق ما يصل إلى أسبوعين.

وقالت شركة "Virgin Media" إنه تم الإبلاغ عن أي حسابات تدعي أنها تابعة للشركة، ومشيرة إلى أن هذا "تحذير واضح بعدم الوثوق مطلقا بأي شخص يتصل بك مباشرة ويسأل عن تفاصيل البنك أو أي معلومات شخصية أخرى".

المصدر: ميرور