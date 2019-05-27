العثور على جمجمة راقصة الباليه في مسرح البولشوي على ضفة نهر موسكو

عثر الأحد 26 مايو على جمجمة لامرأة مجهولة على ضفة نهر موسكو في شرق العاصمة الروسية.

وقالت كبير مساعدي رئيس لجنة التحقيق في مدينة موسكو، يوليا إيفانوفا، إن المحققين يحاولون كشف هوية صاحبة الجمجمة.

وحسب المعلومات غير الرسمية فإن الأطفال هم الذين عثروا على تلك الجمجمة عند ضفة نهر موسكو في أحد متنزهات شرق العاصمة الروسية.

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وافترض مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي الروسية بأن الجمجمة تنتمي إلى راقصة الباليه في مسرح البولشوي، أولغا ديومينا، التي اختفت عام 2014 وباءت آنذاك كل محاولات العثور عليها بالفشل."

وقال مستخدمو الإنترنت إن هاتف صديقها، ماخاز جاوويف، البالغ من العمر 37 عاما والمشتبه بقتلها كان قد بعث بإشارات من تلك المنطقة بالذات.

وتعهد جاوويف بالزواج منها، ثم عدل عن ذلك وتزوج بامرأة أخرى وغادر موسكو. واكتشفته الشرطة عام 2017 في ألمانيا التي سلمته للسلطات الروسية. ولا يزال إلى حد الآن محجوزا في الحبس الاحتياطي بموسكو دون أن يعترف بقتل صديقته السابقة.

المصدر: فيستي. رو