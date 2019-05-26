 
مباشر
عاجل
5 قتلى و8 جرحى بتفجير سيارة مفخخة في بلدة عراقية قرب الحدود السورية

اعتقال المدير السابق لـ"ستان لي" لتورطه في جرائم ضد المسنين

متفرقات

اعتقال المدير السابق لـ
شرطة لوس أنجلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwf0

قالت شرطة لوس أنجلوس إن المدير السابق للراحل ستان لي المدير السابق لفريق مارفل، اعتقل في ولاية أريزونا يوم السبت، بتهمة ارتكاب تصرفات خاطئة ضد المسنين.

إقرأ المزيد
"ستان لي" ظهر في جميع أفلام "مارفيل" دون أن نلاحظ ذلك! (فيديو)

ووفقا لبيان صادر عن إدارة شرطة لوس أنجلوس، فإن ميا مورغان سيمثل أمام قاضٍ وسيتم تسليمه في النهاية إلى القضاء في لوس أنجلوس لمواجهة التهم".

وتوفي لي، الذي أحدث ثورة في ثقافة البوب بصفته الشريك المبدع للأبطال الخارقين الأيقونيين مثل Spider-Man وBlack Panther، في نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز 95 عاما بعد إصابته بأمراض متعددة على مر السنين، وكان ضحية في تحقيق حول إساءة معاملة كبار السن.

وسعى محاميه السابق، توم لالاس، العام الماضي إلى أمر تقييدي ضد مورغان، مدعيا أن الشاب البالغ من العمر 43 عاما "أدخل نفسه في حياة السيد لي كمقدم رعاية له" ولكنه عزله عن أحبائه.

واتهم المحامي مورغان باستغلال لي، وكانت سلطات لوس أنجلوس قد اعتقلت  مورغان أيضا العام الماضي لإجرائه مكالمات كاذبة برقم النجدة 911، زاعما أن حياة لي في خطر.

كما قالت الشرطة إن مورغان أجرى المكالمات من أجل إقناع لي بمغادرة منزله في هوليوود هيلز، والانتقال إلى شقة مؤمنة في بيفرلي هيلز في يونيو الماضي، حتى يتم عزله هناك تحت سيطرة مورغان.

المصدر: الدستور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا