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عرض زواج رومانسي يسرق الأضواء على السجادة الحمراء لمهرجان "كان"

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عرض زواج رومانسي يسرق الأضواء على السجادة الحمراء لمهرجان
Gettyimages.ru
السجادة الحمراء لمهرجان كان
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سرق ضيف غامض في مهرجان "كان" السينمائي الأضواء من أشهر النجوم العالميين، عندما طلب يد صديقته للزواج وهما فوق السجادة الحمراء.

وتُظهر الصور الحميمية ذلك الرجل بملابس أنيقة يجثو على ركبته ويطلب الزواج من صديقته بخاتم في علبة بيضاء.

وهرع المصورون إلى التقاط الصور للثنائي الرومانسي الذي خطف الأضواء من النجوم الحاضرين في المهرجان، ومن بينهم كيندال جينر وإيفا لونجوريا وأدريان ليما، وغيرهم.

عرض زواج رومانسي يسرق الأضواء على السجادة الحمراء لمهرجان
Gettyimages.ru

ولحسن حظه، وافقت محبوبته على عرضه وتبادلا قبلة أمام حشد المهرجان، قبل أن يسيرا يدا بيد على السجادة الحمراء.

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وكان الثنائي في طريقه لحضور عرض الفيلم الدرامي الفرنسي-التونسي "مكتوب ماي لوف إنترمتزو" (Mektoub My Love Intermezzo) المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، للمخرج الفرنسي-التونسي عبد اللطيف كشيش، الفائز بالسعفة الذهبية في 2013 عن فيلم "حياة أديل".

وكانت المرأة مرتدية فستانا أحمر اللون، وقد غمرتها السعادة إزاء عرض الزواج.

يذكر أن مهرجان "كان" السينمائي يقام في الفترة من 14 إلى 25 مايو. ويشهد هذا العام دورته الثانية والسبعين، وهو مهرجان يجذب إليه سنويا أهم المشاهير والسياح الأثرياء من جميع أنحاء العالم.

المصدر: ذي صان

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