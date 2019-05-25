ولادة وحيد قرن نادر في شيكاغو! (صورة)

شهدت حديقة حيوان مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي ولادة نادرة لوحيد القرن الأسود الشرقي، هذا النوع من الحيوانات الآيلة للانقراض التام.

ونشر ممثلو حديقة الحيوانات الأمريكية الخبر وصورا عن "الولادة السعيدة" على الصفحة الرسمية للحديقة في موقع "تويتر".

وأنجبت أنثى وحيد القرن الأسود الشرقي، البالغة من العمر 13 عاما وتدعى كابوكي، يوم الاثنين 20 مايو الجاري صغيرها بصحة تامة.

After 15 months of pregnancy and a relatively quick labor, we’re excited to announce Kapuki gave birth! Kapuki’s maternal instincts kicked right in and she has been seen tending to the calf. The next big milestones will be for the calf to stand and begin to nurse. #rhinowatchpic.twitter.com/IffKhuxFN1 — Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo) 20 мая 2019 г.

وأرفق الخبر بصورة للمولود الجديد يرقد على أرضية القفص غير بعيد عن أمه.

أما الصورة الثانية التي نشرها موظفو الحديقة بعد بضع ساعات من الولادة فتبين الخطوات الأولى التي يقوم بها الصغير.

#RhinoWatch continues with the first of many important milestones – the calf stood up last night at only 53 minutes of age! Stay tuned for updates on the milestones the calf will go through in the critical first year of its life. #rhinowatch#lincolnparkzoo#forwildlifeforallpic.twitter.com/INKDfQzJVi — Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo) 20 мая 2019 г.

وشارك موظفو الحديقة ليلة 21 من مايو صورة جديدة للمولود الجديد وهو يرضع الحليب. ولاحظ مراقبو الحيوانات في الحديقة أن الساعات الـ 24 الأولى بعد الولادة هي أكثر فترة نشطة لنموه لذا فهو يحتاج إلى اهتمام إضافي خلالها.

The calf continues to surpass milestones! Animal care continues to monitor from afar as Kapuki cares for the calf. Since last night, the calf has been observed nursing several times. The first 48 hours of a calf’s life are critical and we remain cautiously optimistic. #rhinowatchpic.twitter.com/3X7JxxEoxm — Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo) 20 мая 2019 г.

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وألحق وحيد القرن الأسود الشرقي، والمعروف أيضا باسم وحيد القرن الإفريقي الأسود، بقائمة الحيوانات الآيلة للانقراض بسبب الصيد الجائر للحصول على قرونها الثمينة.

وانخفضت أعداد هذا الحيوان في العالم، وفقا للصندوق العالمي للحياة البرية، في الفترة ما بين 1970 حتى 1995 من 70 ألفا إلى 2.4 ألف.

ويقوم موظفو المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان في العالم ببذل قصارى جهدهم للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. لذلك وبفضل جهودهم نما عدد حيوانات وحيد القرن الأسود الشرقي إلى 5 آلاف في السنوات الأخيرة.

المصدر: لينتا. رو