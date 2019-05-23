علامات خفية تكشف لك خيانتك للشريك العاطفي

تعد الخيانة المادية أسوأ ما قد يواجهه المرء في علاقته مع شريك حياته، لكن، هناك خيانات من نوع آخر قد تحدث من دون أن يتمكن الشريك من اكتشافها.

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وقال الطبيب النفسي والمستشار في مؤسسة "Ashley Madison" الكندية لخدمات المواعدة عبر الانترنت والشبكات الاجتماعية، تامي نيلسون، لموقع "إنسايدر"، إن "الخيانة العاطفية" قد تتضمن سلوكيات تجعل شخصا ما يتعلق بشخص آخر غير شريك حياته وقضاء معظم الأوقات معه.

وأوضح نيلسون أنه عند الخيانة العاطفية، فإن الأمر كله يتعلق بالاتصال العاطفي، وقد لا يدرك شخص ما أنه يخون شريكه عاطفيا، لكن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تساعدك في التأكد من ارتكابك هذا الغلط.

1-لا يمكنك التوقف عن الحديث عن أفضل صديق لك خاصة مع شريك حياتك:

إذا كان الجزء الأكبر من محادثتك مع الشريك عن "صديقتك/صديقك"، يعني وقعت في خيانة عاطفية.

2-اختلاق الأعذار للتسكع أكثر مع شخص معين:

إذا كان هذا التسكع يأخذ منك وقتا أكثر مع شخص معين فأنت خنت بطريقة عاطفية.

3-الكذب على الشريك بشأن مكان تواجدك:

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وفقا لنيلسون، يعتمد الشخص على الكذب حول مكان تواجده.

4- إخفاء الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني عن شريك حياتك:

إخفاء مراسلاتك مع شخص آخر يعني أنك انخرطت في خيانة عاطفية.

5-لا تعطي أولوية لعلاقتك الحالية:

العمل باستمرار إلى وقت متأخر من الليل أو الانشغال يوحي بأنك دخلت في خيانة عاطفية.

6-اختلاق المشكلات باستمرار مع شريك حياتك:

ميلك إلى مشكلات أو إهانة شريكك يعني أنك تخونه عاطفيا.

7-الشعور بالذنب:

ربما يكون الشعور بالذنب من أكثر العلامات الدالة على الخيانة العاطفية.

المصدر: إنسايدر