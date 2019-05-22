صورة.. مشى للمستشفى وفي قلبه سهم مغروز !

أنقذ الجراحون الإيطاليون حياة رجل 47 عامًا اخترقت قلبه ورئته اليسرى بسهم نشاب غرزت بعمق 12 سم في صدره.

ونقل الرجل واسطة الإسعاف الجوي إلى مستشفى مولينيت في تورينو بإيطاليا، حيث قال الجراحون إنهم نجحوا في إزالة السهم.

وقال طبيب في المستشفى :" لا يصدق ، بالإضافة إلى القفص الصدري ، اخترقت الأداة العنيفة البطين الأيسر - أهم غرف القلب - بمدخل ونقطة خروج ، ثم تندمج في الرئة اليسرى دون التسبب في موت فوري!."





Molinette Hospital (OSPEDALE MOLINETTE)



الطريف أن الشخص مشى سيرا وكان في وعيه للنقطة التي تم منها نقله إلى تورينو من منزله في أوستا، شمال غرب إيطاليا.



قال المستشفى إنه كان إجراء صعبا لأن "إزالة النبلة من موقعها يمكن أن تؤدي إلى نزيف لا يمكن السيطرة عليه".

المصدر: THE SUN