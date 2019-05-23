كيف تؤثر ألوان جدران منزلك على حرارة جسمك؟

كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة أكسفورد بالتعاون مع "Valspar"، أن طلاء جدران المنزل بألوان معينة يمكن أن يجعلك تشعر بالدفء البدني أو البرودة.

وفي الدراسة، اختبر الباحثون ما إذا كانت بعض الألوان تؤثر على درجة حرارة الجسم، لدى 157 مشاركا وضعوا في 3 غرف منفصلة، وطُلب منهم تسجيل درجة حرارة الجسم التي شعروا بها، عند التنقل من غرفة إلى أخرى.

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وبلغت درجة حرارة الغرف الثلاث 18 درجة مئوية، مع تلوين جدران كل منها بلون مختلف.

وأظهرت النتائج أن 31% من المشاركين شعروا بالدفء في الغرفة، التي لُونت جدرانها باللون الأخضر الزيتوني، حتى أن البعض منهم شعروا بارتفاع الحرارة بمقدار 5 درجات عن الحرارة الفعلية.

وفي الوقت نفسه، شعر 55% من المشاركين بالراحة في الغرفة ذات ألوان الشعب المرجانية، و28% منهم شعروا بالبرودة في الغرفة الزرقاء الداكنة.

وبناء على هذه النتائج، يشير الباحثون إلى أن طلاء جدران المنزل باللون الأخضر الزيتوني، يمكن أن يوفر الكثير من المال المدفوع على فواتير التدفئة.

وتقدم الدراسة بعضا من الحلول الممكنة المثيرة للاهتمام حول كيفية المساعدة في توفير تكاليف الوقود.

المصدر: ميرور