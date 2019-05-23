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ريزان الروسية تحتضن مهرجان "القناطير المقاتلون"

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ريزان الروسية تحتضن مهرجان
وزارة الدفاع الروسية
خيالون عسكريون من كلية المظليين
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انطلقت في مدينة ريزان الروسية مسابقة وحدات الخيالة في الجيش الروسي.

ويشارك فيها أفراد وحدات النقل والخيالة من جمهوريتي توفا في شرق روسيا وكرتشاي - شركس في شمال القوقاز وكلية المظليين في ريزان. وعددهم 30 خيالا أو ما يسمى بـ "قنطور مقاتل".

ريزان الروسية تحتضن مهرجان
tuvapravda.ru
صورة أرشيفية

وتقام المسابقة في إطار الألعاب العسكرية الدولية. ويتسابق المشاركون في السرعة، ودقة الرمي، والتحمل والقدرة على العمل المنسق، ضمن وحداتهم العسكرية.

ويتوجب على الفرسان وخيولهم قطع مسافة 140 كيلومترا مع الحواجز، وإظهار مهاراتهم وقدراتهم على التوجه في المناطق المجهولة، واستخدام وهق لترويض الخيول، ونقل الذخائر، وإجلاء الجرحى من ميدان القتال، وعبور حقول ألغام، وموانع مائية بعرض 100 متر.

المصدر:

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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