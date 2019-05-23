كلب رشيق يقوم بحركة بهلوانية غير مسبوقة! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يظهر كلبا أستراليا وهو يقوم بحركة بهلوانية شديدة الصعوبة، في حادثة لافتة من النادر مشاهدتها في عالم الحيوانات.

وظهر الكلب الماهر وهو يحمل مجموعة من الأكواب المليئة بالماء ويسير بتوازن متقن على منصة خشبية، دون أن يسقط أي كوب .

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثير من المشاهدين عن انبهارهم بالمهارة التي أدى فيها الكلب ذلك الاستعراض، وكذلك أكدوا أنه قد جرى تدريبه وتأهيله بشكل ممتاز.

المصدر: يوتيوب