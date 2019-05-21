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رجل يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام

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رجل يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام
Finders Keepers Gold Prospecting в Facebook
قطعة الذهب التي عثر عليها الرجل
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عثر رجل أسترالي من هواة البحث عن المعادن النفيسة على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كلغم تقدر قيمتها بمئة ألف دولار أسترالي. بحسب Daily Mail.

وقد عثر الرجل الذي لم يكشف عن اسمه على قطعة الذهب الطبيعية النادرة عندما كان يمارس هوايته في البحث عن الذهب في مقاطعة جولدفيلدز-إسبيرانس بواسطة جهاز بسيط لكشف المعادن.

ووفقا لـ Matt Cook مالك مجموعة Finders Keepers Gold Prospecting، فإن العثور على مثل هذه القطع الكبيرة من الذهب تحصل عدة مرات في السنة، وبمساعدة معدات خاصة. وأشار إلى أنه بعد نشر الخبر وصورة القطعة الذهبية، زحف إلى المقاطعة العديد من الناس الراغبين في معرفة حظهم في البحث.

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وقال "هذا ممتع جدا، أنا لا أتذكر سنة كالسنة الحالية. أسعار الذهب مرتفعة الآن، ولذلك انطلقت "حمى الذهب ".

(الدولار الأسترالي = 0.688 دولار أمريكي)

المصدر: لينتا. رو

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