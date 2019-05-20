الشرطة توقف رجلا تسلق برج إيفل في باريس

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل تسلق برج إيفل الشهير في باريس، حسبما أوردت محطة تلفزيونية محلية، مساء اليوم الاثنين.

ومكث الرجل نحو خمس ساعات على أحد طوابق البرج، ورفض النزول مهددا بالانتحار.

وبعد العثور على الرجل، جرى إجلاء السياح بداخل البرج، إضافة إلى إغلاقه أمام الزوار الآخرين، وكذلك إغلاق جزء من ساحة دي مارس المتاخمة للبرج.

وليس واضحا لماذا فشلت الشرطة في توقيف الرجل عندما بدأ تسلق أبرز معالم العاصمة الفرنسية، كما لم تتضح بعد دوافعه.

وشيد برج إيفل، بتصميم من المهندس المعماري، غوستاف إيفل، تلبية لطلب من الحكومة الفرنسية بمناسبة افتتاح معرض باريس الدولي عام 1889.

وكان من المخطط إبقاء البرج، الذي أصبح أطول منشأة في العالم في حينه، لمدة 20 عاما ثم تفكيكه لأن شكله لم يرق لكثيرين من أبناء المدينة، لكنه تحوّل، خلال هذه الفترة، إلى أشهر رمز للعاصمة الفرنسية، ما أدى إلى إلغاء هذه الخطة.

المصدر: وكالات