انتهت يوم أمس، 19 مايو، بطولة العالم في الشوارب واللحى لعام 2019 بمدينة أنتويرب البلجيكية.

واجتمع حوالي 500 متسابق في المدينة من جميع أنحاء العالم، للتنافس على لقب أفضل شارب ولحية لعام 2019.

وحدد منظمو المسابقة ثلاث فئات لهذه الفعالية هي: الشوارب، اللحى الجزئية، اللحى الكاملة، بينما تضم كل فئة من هذه الفئات ستة أفرع بداخلها، حيث يحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز في هذه الفروع.

المصدر: RT