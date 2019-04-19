مغامر يصور خلسة ثعالب صغيرة تلعب وسط الثلوج المتراكمة (فيديو)

صور مغامر أمريكي مقطع فيديو، يوثق موقفا نادرا للعب مجموعة من الثعالب الصغيرة مع بعضها، احتفالا على ما يبدو بأول هطول ثلجي كثيف تشهده في حياتها.

ويظهر المقطع مرور الأم بالقرب من صغارها، وهي تراقب لعبها من مسافة قريبة، وسط غابة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين تحدث المتابعون عن ندرة أن يشهد إنسان موقفا مشابها بأم عينه وعلى أرض الواقع.

المصدر: يوتيوب