لعبة فيديو شهيرة قد تستخدم في إعادة ترميم كاتدرائية نوتردام (فيديو)

يخمن بعض متابعي شبكات التواصل الاجتماعي أن لعبة الفيديو الشهيرة، "Assassin’s Creed"، قد تساعد الخبراء في عملية ترميم كاتدرائية نوتردام من عواقب الحريق الذي اندلع فيها.

ويستند أصحاب هذا الطرح إلى الجهود الكبيرة التي وظفتها شركة ألعاب الفيديو، "Ubisoft"، في تصميم مجسم لمدينة باريس في لعبتها الشهيرة، "Assassin’s Creed"، يتضمن نسخة طبق الأصل عن التصميم الحقيقي لكاتدرائية نوتردام، قبل احتراقها.

وفي حديثها مع موقع "The Verge"، أكدت مصممة ألعاب الفيديو، كارولين موسيس، التي صممت بنفسها هيكل الكاتدرائية العريقة في "Assassin’s Creed"، أنها أمضت سنتين كاملتين في تصميم جميع تفاصيل البناء، حتى بدا مطابقا للتصميم الحقيقي.

كما تابعت المصممة مضيفة: "لقد أمضيت 80% من وقتي في تصميم كاتدرائية نوتردام"، في حين أكدت أنها لم تزر الكاتدرائية على أرض الواقع، إنما حدث ذلك مع انتهائها من تصميم اللعبة.

وأضاف المتابعون أن استخدام اللعبة يجب أن يتم بالتوازي مع توظيف تصميم هندسي ثلاثي الأبعاد لكاتدرائية نوتردام، أخرجه مؤرخ الفن الراحل، أندرو تالون، باستخدام تقنيات "المسح بالليزر".

واستغرق بناء كاتدرائية نوتردام 182 سنة كاملة، في حين توقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تستغرق عملية الترميم 5 سنوات، حتى يعود الصرح إلى تألقه المعهود.

المصدر: RT