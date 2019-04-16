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أخطر طائر في العالم يهاجم رجلا ويجهز عليه

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أخطر طائر في العالم يهاجم رجلا ويجهز عليه
You-Tube: Dan Morey
طائر "كاسوري"
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قتل رجل أمريكي على يد أخطر طائر في العالم، والذي يعرف باسم "كاسوري" (الشبنم)، حيث كان الضحية يربيه ويعتني به في مزرعته الخاصة.

واشتهر الضحية، مارفن هاجوس، بتربيته لحيوانات مختلفة وطيور غريبة، في مزرعته الواقعة في ولاية فلوريدا، قبل أن يهاجمه طائر "كاسوري" (الشبنم) وينهي حياته.

وذكرت مصادر محلية أن الطائر العملاق دخل في وضع دفاعي وهاجم هاجوس بشكل مفاجئ، إثر تعثر الأخير وسقوطه على الأرض، على بعد أمتار من الطائر. 

وجرى نقل الضحية إلى مشفى مجاور، حيث توفي فيه متأثرا بجروح خطيرة سببها الطائر الشرس، مع العلم أن الأطباء حاولوا قصارى جهدهم إنقاذ هاجوس.

وأكد مصدر في شرطة الولاية الأمريكية، وجود طائر "كاسوري" آخر في موقع الهجوم، في حين لم يتم التأكد بعد فيما إذا شارك هو أيضا في قتل هاجوس.

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ويصنف "كاسوري" على نطاق واسع، كأخطر طائر على وجه الأرض، حيث يملك مخالب مدببة في مقدمة كل من قدميه، تشبه الخنجر إلى حد كبير، ويصل طول الواحد منها إلى 10 سنتيمترات، ما يجعل "كاسوري" قادرا على إنهاء حياة خصومه بركلة واحدة.

كما تصنف لجنة حماية البيئة والثروة السمكية في فلوريدا، طائر "كاسوري"، بين أكثر الحيوانات خطرا على حياة الإنسان، في حين تلزم السكان بضرورة الحصول على إذن رسمي قبل إيواء الطائر المتوحش، الذي تتطلب تربيته وجود نوع محدد من الأقفاص والمستلزمات الأخرى.

المصدر: ديلي ميل

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