فيديو مروع يكشف ما الذي يحتويه طعامنا فعلا

نشر أحد طلاب الطب مقطع فيديو مروعا يظهر عشرات الحشرات الصغيرة المثيرة للاشمئزاز التي تعيش على طعامنا، وخاصة الخضروات.

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واستخدم مارتن كاي كريستيانسن، البالغ من العمر 28 عاما، مجهرا قويا لاكتشاف ما يعيش على سطح طعامنا الطازج.

واشترى كريستيانسن عددا قليلا من الخضروات، واكتشف أنها تحتوي على عدد كبير من الحشرات والزواحف الدقيقة، بما في ذلك العث والديدان المستديرة والدرنات واليرقات.

وعلى الرغم من أن معظم هذه الكائنات الحية غير ضارة، إلا أن طالب الطب الحيوي في جامعة ألبورج بالدنمارك، يقول إنه يسلط الضوء في هذا الفيديو على أهمية غسل الخضار قبل التهامها.

وظهرت الكائنات الحية في العينات التي اختارها كريستيانسن بما في ذلك البطاطا والجزر والكرفس والكراث، خلال مقطع فيديو يدوم 4 دقائق.

ووجد كريستيانسن أن بعض البقع التي تشبه الأوساخ على الخضروات، كانت في الواقع حشرات ميتة، حيث وصفها بـ"مقبرة الحشرات".

المصدر: ديلي ميل