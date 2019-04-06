النساء يعشن أطول من الرجال ومنظمة الصحة العالمية توضح السبب!

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن متوسط طول العمر في العالم منذ عام 2000، ارتفع أكثر من خمس سنوات ويعادل 72 سنة حاليا.

ويشير التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن متوسط طول العمر في العالم بدأ يرتفع منذ بداية القرن الحالي، بمعدل 5.5، من 66.5 إلى 72 سنة. وتلاحظ في جميع المناطق زيادة في متوسط عمر النساء مقارنة بالرجال.

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وأحد أسباب هذا التفاوت في متوسط عمر الجنسين، هو أن الرجال نادرا ما يراجعون العيادات الطبية مقارنة بالنساء، بحسب تقرير المنظمة الدولية. فمثلا في البلدان التي ينتشر فيها وباء نقص المناعة "الإيدز"، تراجع النساء عادة الأطباء ويقمن بالتحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابتهن بالمرض أكثر من الرجال، ويحصلن على العلاج المضاد للفيروسات بانتظام.

كما يشير تقرير المنظمة الدولية إلى أن الرجال أقل مراجعة للأطباء حتى في حالات الأمراض التي يمكن اكتشافها مبكرا، مثل السل وغيره، لذلك هم أكثر عرضة للموت بسبب هذه الأمراض.

علاوة على هذا، هناك عوامل ترتبط بالسلوك وتؤثر في عمر الرجال مقارنة بالنساء. ووفقا للتقرير، فإن الرجال أكثر عرضة لأن يصبحوا ضحايا للانتحار وعمليات القتل وحوادث الطرق.

ويشير معدو التقرير أيضا، إلى أن الناس في البلدان ذات المستوى المعيشي المنخفض، يعيشون أقل مقارنة بالبلدان المتطورة، بمقدار 18 سنة.

المصدر: ميديك فوروم