رصد مختصون في مجال البيئة من ليبيا ظهور طائر "ثرثار الشجر" في إحدى حدائق مدينة سرت، التي تقع على بعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وقال صالح درياق، مدير فرع الهيئة العامة للبيئة في سرت، إن "المختصين رصدوا هذا الطائر من خلال كاميرا صغيرة مثبتة على إحدى الأشجار، وتمكنوا من العثور على عش له في نفس الحديقة، يحتوي على بيوض زرقاء اللون".

facebook/Photos of Sirte, Libya

وأشار درياق إلى أن هذا الطائر الذي يبلغ طوله نحو 25 سنتيمترا، يعيش عادة في مجموعات يتراوح عدد أفرادها ما بين 5 إلى 10 طيور، وعند التزاوج، تضع في أعشاشها ما بين 3 إلى 5 بيضات زرقاء اللون.

facebook/Photos of Sirte, Libya

وأوضح أن "ثرثار الشجر" يعد من الطيور الأصيلة المقيمة في بعض مناطق ليبيا وبلاد المغرب العربي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم رصده في منطقة الغربيات التابعة لسرت.

المصدر: جريدة الشرق الأوسط