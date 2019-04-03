روسي يبيع هواء الجبال النقي في عبوات

بدأ رجل أعمال من سكان مدينة غورنو ألتايسك الروسية ببيع الهواء من جبال ألتاي الروسية في السوق الصينية.

وقالت مديرة المعهد الروسي للسياسة والتكنولوجيا، تاتيانا كوساتشيفا، في مدونتها على فيسبوك، إن "الجميع تصوروا أن هذا الخبر هو كذبة 1 أبريل، لكن اتضح في ما بعد أنه حقيقة".

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وأوضحت كوساتشيفا أن الهواء المضغوط يباع داخل عبوات كتب عليها "هواء للتنفس تم جمعه في منطقة ألتاي الجبلية". ووصلت إلى الصين دفعتان من المنتج.

وحقق فكرة بيع الهواء للصينيين رجل الأعمال، سيرغي كوختويوكوف، من مدينة غورنو ألتايسك الروسية التي تحدها الصين.

يذكر أن إقليم ألتاي الجبلي الروسي الواقع في جنوب سيبيريا يتميز ببيئته النظيفة والهواء النقي.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس