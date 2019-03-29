كاسحات الجليد العسكرية تنقذ بطرسبورغ من فيضان الربيع

بدأت سفن حربية تابعة لقاعدة "لينينغراد" البحرية الروسية في كسح الجليد المتراكم في نهر "نيفا" والخلجان القريبة المطلة على بحر البلطيق.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي، إن العملية تجري بمشاركة كاسحة الجليد "بوران" وسفن قاطرة تابعة للقاعدة البحرية.

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وأوضح الناطق قائلا إن التقلبات الحادة لدرجة الحرارة أدت إلى حركة الجليد وتراكم كميات كبيرة منه في خلجان "كوبيتسيسكايا" و"الوسطى" و"العسكرية"، ما يمكن أن يسبب بدوره فيضانا وارتفاع منسوب الماء بنسبة 10%.

وتحدث مثل هذه الفيضانات عادة، حسب الناطق، في الربيع، نتيجة تراكم كميات كبيرة من الجليد في أماكن ضيقة لمصب النهر. وتتصف تلك الفيضانات بارتفاع منسوب الماء ويمكن أن تستمر وقتا طويلا.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الوسطى إن كاسحة الجليد "بوران" والسفن المساعدة لها، لا تنقذ مدينة بطرسبورغ من الفيضان فحسب، بل وتقوم بتمرير السفن الحربية والمدنية من نهر "نيفا" إلى عرض بحر البلطيق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا