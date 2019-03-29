 
مباشر

كاسحات الجليد العسكرية تنقذ بطرسبورغ من فيضان الربيع

متفرقات

كاسحات الجليد العسكرية تنقذ بطرسبورغ من فيضان الربيع
Sputnik Aleksandr Demiantchuk
تراكم الجليد في نهر نيفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln7h

بدأت سفن حربية تابعة لقاعدة "لينينغراد" البحرية الروسية في كسح الجليد المتراكم في نهر "نيفا" والخلجان القريبة المطلة على بحر البلطيق.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي، إن العملية تجري بمشاركة كاسحة الجليد "بوران" وسفن قاطرة تابعة للقاعدة البحرية.

إقرأ المزيد
أرشيف - كاسحات الجليد النووية "يامال" يامال تفتح الطريق لقافلة من السفن في بحر كارا
روسيا تبني أول كاسحة جليد حاملة للصواريخ المجنحة

وأوضح الناطق قائلا إن التقلبات الحادة لدرجة الحرارة أدت إلى حركة الجليد وتراكم كميات كبيرة منه في خلجان "كوبيتسيسكايا" و"الوسطى" و"العسكرية"، ما يمكن أن يسبب بدوره فيضانا وارتفاع منسوب الماء بنسبة 10%.

وتحدث مثل هذه الفيضانات عادة، حسب الناطق، في الربيع، نتيجة تراكم كميات كبيرة من الجليد في أماكن ضيقة لمصب النهر. وتتصف تلك الفيضانات بارتفاع منسوب الماء ويمكن أن تستمر وقتا طويلا.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الوسطى إن كاسحة الجليد "بوران" والسفن المساعدة لها، لا تنقذ مدينة بطرسبورغ من الفيضان فحسب، بل وتقوم بتمرير السفن الحربية والمدنية من نهر "نيفا" إلى عرض بحر البلطيق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وزنها 9500 كيلوغرام.. روسي ينجح في تحدي جر الشاحنة