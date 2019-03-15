رجل "يأكل" آلاف النحلات حية! (فيديو)

أشعل فيديو صادم وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يصور جامع عسل بري وهو يغطي جسده بكم هائل من النحل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما، يدعى، سوك محمد دلال، من ولاية البنغال الغربية في الهند، يدخل رأسه في لوح قرص عسل مليء بالنحل.

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كما يبين الفيديو كيف يأخذ دلال حفنة من النحل ويدخلها إلى فمه ويحشر المزيد من النحل فيه بأصابعه.

ويتابع دلال استعراضه لقوة تحمله ببصق النحل من فمه ومن ثم أخذ حفنات أخرى من هذه الحشرات اللاسعة، ويدفع بها داخل قميصه الداخلي لتستقر على بطنه.

وأكد جامع النحل الهندي أنه حصل خلال 16 عاما على مناعة ضد سم النحل، قبل أن يصبح جامع عسل بري محترف. وعمل قبل ذلك كمساعد طبيب في مدينة كالكوتا عاصمة ولاية البنغال الغربية.

المصدر: ديلي ميل